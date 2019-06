China promete eliminar "todas as barreiras" ao consumo para impulsionar economia

06/06/2019 | 08:28



A China divulgou hoje um plano para impulsionar vendas de carros, eletrodomésticos e eletrônicos, como parte de esforços para conter a desaceleração de sua economia.

O governo chinês vai "se concentrar em remover quaisquer barreiras que possam restringir o consumo", afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês), a principal agência de planejamento econômico do país, em documento destinado a promover o consumo até 2020.

Todos os governos locais estão proibidos de impor novas restrições a compras de automóveis, segundo o plano, que foi divulgado em conjunto com o Ministério do Comércio e o órgão de supervisão ambiental.

Atuais restrições para compras de carros movidos a energia renovável serão suspensas, afirmou a NDRC, e o governo ajudará empresas a reduzir custos.

Pequim também irá promover pesquisa, desenvolvimento e vendas de celulares com tecnologia 5G, de acordo com o plano.

As medidas do governo vêm num momento em que a economia chinesa enfrenta obstáculos relacionados às crescentes tensões comerciais com os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.