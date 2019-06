Associação dos Engenheiros e Arquitetos realiza evento em defesa do monotrilho

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 22:51



A Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Grande ABC realizou, esta noite, evento para apresentar às categorias do projeto do monotrilho da Linha 18-Bronze do Metrô e defender que o modal, já licitado desde 2014, seja mantido para a construção do ramal metroviário na região. O governo do Estado realiza estudos e deve anunciar até 30 de junho se o projeto original será mantido ou trocado por BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido). Cerca de 40 pessoas participaram da apresentação.



Presidente da associação, Luiz Augusto Moretti, destacou que o objetivo da apresentação foi esclarecer a importância do Metrô para a região. "A gente mora aqui, sabe que está impossível circular pela região e a gente quer que esse projeto aconteça o mais rápido possível", afirmou. "Soubemos hoje que uma possível mudança acarretaria um prejuízo de R$ 50 milhões, que é o que o Consórcio já investiu e não podemos admitir isso", concluiu.



O evento teve apoio da Unasete (União das Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos das Sete Cidades do Grande ABC), que defende a implementação do monotrilho por ser um transporte mais moderno e eficiente, livre do trânsito e das enchentes da região, com custo mais baixo de manutenção e sem redução da capacidade do viário.



O gerente de implantação de obras civis do Consórcio Vem ABC, que venceu a licitação da PPP (parceria público-privada), Fábio Zahr, detalhou as características do projeto e as justificativas para a escolha do monotrilho como modal. "Existe farta documentação, desde as projeções de demanda, até as interligações com os sistemas municipais de transporte, que validam essa escolha", pontuou.



Zahr destacou que, caso o governo do Estado realmente decida trocar o monotrilho pelo BRT, todos os estudos ambientais terão que ser refeitos, com realização de audiências públicas e série de processos que podem levar dois anos. "Considerando mais dois anos de obras do corredor do BRT, é o mesmo prazo para construção do monotrilho", ponderou o executivo.