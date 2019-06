Corredor João Firmino é alvo de reclamações por parte de usuários

Yasmin Assagra

06/06/2019 | 08:25



O Corredor João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo, inaugurado há apenas um ano para agilizar o transporte por ônibus e desafogar o trânsito, tem sido motivo de insatisfação para passageiros e mesmo motoristas. Superlotação, usuários com dúvida com relação às paradas e mudança na localização de pontos são reclamações frequentes por parte de quem usa o transporte diariamente.

Na tarde de ontem, a equipe do Diário percorreu o corredor, sob responsabilidade da empresa SBCTrans – atende diariamente cerca de 33 mil passageiros daquela região –, e constatou junto a usuários série de falhas operacionais e necessidade de melhorias. Um dos pontos considerados mais críticos está na altura do número 290 da avenida, onde duas paradas de ônibus (Assunção e João Firmino) praticamente ficam uma de frente para a outra, o que causa transtornos no trânsito e dificulta a vida de usuários, principalmente nos horários de pico.

Além disso, recentemente a Linha 7-Paço/Cooperativa, que percorria o Corredor João Firmino, passou a fazer as paradas em pontos à direita das vias, ou seja, onde há o tráfego normal de veículos. Segundo a SBCTrans, foram mudanças solicitadas pelos próprios usuários. Porém, ao invés de facilitar a rotina de passageiros, os deixou confusos. “Sempre pegava a Linha 7 do lado esquerdo, e agora está do lado direito. Já perdi o ônibus várias vezes por causa dessa troca”, comenta a recepcionista Valmira Oliveira, 48 anos.

Além de questionar o fato de ter dois corredores paralelos em avenida movimentada do bairro, o aposentado Raimundo Nonato, 58, diz sofrer diariamente com a superlotação dos coletivos. “A lotação na linha que pego é sempre terrível. Às vezes, os ônibus nem param para subirmos, e temos de perder tempo para esperar outro".

O Corredor João Firmino foi inaugurado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) no dia 7 de junho do ano passado. A construção, com 2,6 quilômetros de extensão, custou R$ 11,9 milhões.

Questionada pelo Diário, a SBCTrans explicou, em nota, que, em razão de algumas paradas serem localizadas do lado esquerdo e outras do lado direito das vias, os ônibus também precisam trocar de faixa e somente no fim do corredor voltam para o lado direito.“Para atender adequadamente os usuários, as paradas precisam ser realizadas de acordo com os locais de abrigos que foram determinados pela Prefeitura".

Reabertura de licitação está prevista para o próximo dia 17

Reportagem publicada pelo Diário no mês passado mostrou que a Prefeitura de São Bernardo revogou a licitação para contratação da empresa que irá operar 66 linhas do transporte público municipal. A decisão foi tomada 11 dias depois de o TCE (Tribunal de Contas do Estado) ter acatado denúncia contra o edital e determinado a suspensão do processo em caráter liminar. À época, a administração afirmou que o certame seria reaberto em um mês, o que deve ocorrer no dia 17.

A F&B Transportadora Turística Ltda ingressou com pedido de suspensão do edital no fim de abril, contestando série de itens nas regras estipuladas pela administração municipal, entre as quais, a existência de lote único, procedimento que não é adotado por cidades do porte de São Bernardo – com 833 mil moradores –, que costumam ter linhas de ônibus divididas para fomentar a concorrência.

As linhas de ônibus do município são operadas pela SBCTrans, por meio de contrato firmado em 1997 e que já foi prorrogado.