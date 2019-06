Livro nas Praças para incentivar leitura

Victor Augusto

Especial para o Diário



06/06/2019 | 08:26



Moradores de Mauá recebem, pela primeira vez, o projeto Livros nas Praças, que tem como objetivo estimular o hábito da leitura, promover a cultura e contribuir com a educação social da população. A ação está sendo realizada na Praça 22 de Novembro, no Centro, e usa um ônibus adaptado para ser uma biblioteca itinerante, que disponibiliza cerca de 2.000 livros para empréstimos gratuitos.

Cada pessoa pode levar até dois livros por vez, mediante apresentação da carteira de identidade e comprovante de residência. As publicações devem ser devolvidas até amanhã, no mesmo local.

O interior do chamado Ônibus Biblioteca é adaptado com cadeiras confortáveis e estantes com livros variados, inclusive em Braile, além de oferecer audiobooks para deficientes visuais que não saibam a leitura em Braile. Na parte externa, espaço composto por tendas, cadeiras e mesas infantojuvenis foi pensado para proporcionar ambiente agradável e formar novos leitores. Projeto é da BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento básico em Mauá, em parceria com a Prefeitura.

Quem recebe os visitantes é o auxiliar de biblioteca Diego Carvalho, 28 anos, que conta que o projeto é voltado principalmente às crianças. “A intenção é incentivar a leitura nos mais jovens, por isso temos acervo maior de livros infantis”, explica.

Uma das escolas convidadas, via Secretaria da Educação, é a EM (Escola Municipal) Professora Maria Wanny Soares Cruz, localizada na Vila Assis Brasil. Segundo Lurdes Neto, coordenadora da unidade, o convite foi bem aceito pelos pais, docentes e alunos. “Ficamos muito felizes com o convite, e escolhemos três turmas da escola.”

A turma que esteve ontem na biblioteca itinerante foi a da professora Matilde Baião, da educação infantil, para quem o projeto é “muito importante” para a formação das crianças. “O incentivo à leitura, desde a educação infantil, é fundamental, e a minha turma aceitou muito bem a excursão. Estavam bem ansiosos e perguntavam todos os dias quando seria a visita.