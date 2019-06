Marco Ruben marca no fim e Athletico-PR elimina o Fortaleza na Copa do Brasil

05/06/2019 | 21:23



O Athletico-PR levou a melhor sobre o Fortaleza e segue vivo na Copa do Brasil. O time paranaense venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada, na partida de volta das oitavas de final, com gol de Marco Ruben.

Como o jogo de ida terminou empatado sem gols, a vitória manteve vivo o sonho do Athletico de conquistar o título inédito. A partida se encaminhava para os pênaltis até os 43 minutos do segundo tempo, quando o artilheiro argentino marcou o gol da vitória.

Essa foi a primeira eliminação do Fortaleza na temporada. O time de Rogério Ceni conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste e vinha ainda do título da Série B do ano passado.

A primeira etapa foi equilibrada, com o Athletico com mais posse de bola e o Fortaleza apostando nos contragolpes. O time visitante chegou a assustar no início e exigiu grande defesa de Santos em chute de Araruna.

Na reta final do primeiro tempo, o Athletico cresceu de rendimento e passou perto de abrir o placar. Primeiro em cabeceio de Nikão, que passou raspando, de em chute de longe do zagueiro Léo Pereira, que acertou a trave.

Na segunda etapa, o Athletico adotou postura ainda mais ofensiva e tentou pressionar em busca do gol da classificação, mas seguia com dificuldades para penetrar na defesa adversária.

Com as entradas de Marcelo Cirino e Bruno Nazário, o time da casa cresceu e a pressão só aumentou depois dos 36 minutos, quando Carlinhos, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Cirino e foi expulso.

De tanto pressionar, o gol da vitória finalmente veio aos 43 minutos. Madson cruzou da direita e o artilheiro Marco Ruben teve de se abaixar para completar de cabeça para o fundo do gol, garantindo a classificação.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 x 0 FORTALEZA

ATHLETICO-PR - Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo (Braian Romero); Wellington (Marcelo Cirino), Lucho González (Bruno Nazário), Bruno Guimarães e Nikão; Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias (Dodô), Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe, Araruna e Romarinho; Osvaldo (Júnior Santos), Marlon e Marcinho (Tinga). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Marco Ruben, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucho González (Athletico-PR); Felipe Alves e Carlinhos (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO - Carlinhos (Fortaleza).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 241.625,00.

PÚBLICO - 15.797 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).