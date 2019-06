Putin recebe presidente da China, em momento positivo na relação bilateral

05/06/2019 | 20:29



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira o presidente da China, Xi Jinping, para conversas no Kremlin que refletem os laços cada vez mais próximos entre os outrora rivais comunistas na época da Guerra Fria. Xi qualificou Putin como "amigo próximo" e lembrou que eles já se reuniram quase 30 vezes nos últimos seis anos.

Trata-se da oitava visita de Xi à Rússia desde que ele chegou ao poder, em 2012. "Nós fortaleceremos nosso apoio mútuo em questões cruciais", afirmou Xi ao lado de Putin.

A China e a Rússia se aproximam num momento de tensão de ambas com os Estados Unidos. A relação russa com Washington piorou desde a crise na Ucrânia, a guerra na Síria e as alegações de interferência russa na eleição presidencial americana de 2016. A China, por sua vez, trava uma disputa comercial com os EUA.

Xi criticou o "protecionismo", dizendo que essa estratégia está em alta atualmente. Ele e Putin se reúnem em Moscou enquanto outros líderes mundiais se encontram na Inglaterra para marcar o 75º aniversário do desembarque da Normandia, episódio crucial para o fim da Segunda Guerra. Putin, que esteve nas comemorações do 70º aniversário do fato cinco anos atrás na França, agora não foi convidado. A Rússia não esteve envolvida no chamado Dia D, mas o esforço soviético foi crucial para a derrota nazista. Fonte: Dow Jones Newswires.