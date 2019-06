Atlético-MG anuncia a contratação do lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández

05/06/2019 | 19:47



O lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández foi anunciado nesta quarta-feira como a mais nova contratação do Atlético-MG. Um dos destaques do Peñarol, do Uruguai, o jogador de 26 anos foi revelado pelo Montevideo Wanderers, em 2013, e passou por Atlético Cerro, entre 2014 e 2016, chegando ao Peñarol em 2017.

Lucas Hernández atuou 16 vezes e marcou dois gols, todos pelo Campeonato Uruguaio, nesta temporada. Ele foi campeão uruguaio nos dois últimos anos e da Supercopa Uruguaia em 2018.

Com contrato assinado até o final de 2022, o lateral-esquerdo não poderá atuar na Copa Sul-Americana por ter jogado pelo Peñarol. Ele vai disputar posição com Fábio Santos e só vai se apresentar após a Copa América.

"Sou um lateral que uso muito minha ofensividade. Vou tratar de apoiar o ataque quando é necessário, estar sempre bem colocado. Tentarei melhorar e vou me esforçar todos os dias para ter bons desempenhos. É para isso que eu venho", disse o uruguaio à TV Galo.

O Atlético-MG treinou nesta quarta-feira pela manhã, mas a imprensa não pôde acompanhar os trabalhos do técnico interino Rodrigo Santana visando o jogo de volta das oitavas de final contra o Santos, nesta quinta, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Em Belo Horizonte, no primeiro duelo, houve empate sem gols. Uma nova igualdade leva a decisão pela vaga para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos, se classifica às quartas de final.