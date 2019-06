Vacina da gripe: entenda por que não há contraindicações

05/06/2019 | 19:31



O Ministério da Saúde recomendou que Estados e municípios estendam a vacinação contra o vírus da gripe para toda a população. A vacinação seguirá enquanto durarem os estoques.

"Mesmo abrindo para a toda população, é fundamental que os grupos prioritários continuem procurando o posto de vacinação", enfatiza Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As vacinas são destinadas a um grupo prioritário, mais suscetível ao agravamento de doenças respiratórias. Pertencem a esse segmento crianças, gestantes, idosos, pacientes crônicos, profissionais de saúde e professores, entre outros.

Há muitas dúvidas sobre a vacinação e casos de contraindicação. Confira abaixo alguns esclarecimentos sobre a imunização contra o vírus Influenza:

Quem não pode tomar a vacina da gripe?

Hoje, não há contraindicação para a vacina da gripe, porque o imunizante contra o vírus Influenza é uma vacina morta e inativada, afirma Helena. "De modo geral, vacinas que temos contraindicação são vacinas como a do sarampo, que usa partes do vírus vivo."

O Ministério da Saúde afirma que a vacina é contraindicada apenas para crianças menores de seis meses. No caso de pessoas com alergia severa a ovo, é preciso tomar a vacina em ambiente hospitalar com oferta de tratamento de emergência e urgência.

Do que é feita a vacina da gripe?

Ela é composta de fragmentos do vírus Influenza, o vírus que causa a gripe. A vacina possui os vírus H1N1, H3N2 e B.

A vacina da gripe tem um vírus vivo?

Não. A vacina contra o vírus Influenza é feita somente de partes do vírus Influenza. Por sua vez, vacinas contra outras doenças podem conter o vírus vivo, porém atenuado. "A vacina contra o sarampo é um exemplo de vacina com vírus atenuado. Ele não é forte o bastante para causar doença, mas é o suficiente para estimular a resposta imunológica e produzir anticorpos", explica a diretora de imunização.

Por que a vacina da gripe deve ser tomada todo ano?

A vacina da gripe é anual porque é feita sob medida com os principais vírus Influenza que estão em circulação no hemisfério sul naquele ano. "Muitas vezes, a vacina do hemisfério norte é diferente da nossa. Isso porque o inverno ocorre em períodos diferentes do ano", explica Helena.

A vacina pode causar gripe?

Isso é um mito. A vacina da gripe protege contra o vírus Influenza. Já o resfriado, muito comum no inverno, é um quadro leve de tosse e coriza nasal. Ele é causado pelo Rinovírus, que ainda não possui vacina.

"Quem se infecta pelo vírus da gripe, o vírus Influenza, pode evoluir com complicações para pneumonia e internação hospitalar", diz Helena. "E os grupos prioritários têm risco maior de desenvolver as complicações. Por isso, devem se vacinar."

Quem amamenta pode tomar a vacina da gripe?

Sim. A contraindicação para grávidas ocorre apenas no caso de vacinas com o vírus vivo, pois ele pode ser passado de mãe para filho. O mesmo ocorre para mães lactantes. No caso da gripe, porém, isso não ocorre, uma vez que a vacina contém apenas partes do vírus.

Quem toma vacina pode comer ovo?

Não há restrição ao consumo de ovo para quem tomar a vacina da gripe. Até então, as equipes de saúde afirmavam que a alergia a ovo era uma contraindicação à vacina, uma vez que o processo de fabricação da vacina utiliza ovos.

Hoje, no entanto, até mesmo pessoas que apresentaram reação alérgica leve, como urticárias, podem procurar o posto de vacinação. Há casos atípicos de alergia grave, com falta de ar e vômitos. Nesses casos, a pessoa deve tomar a vacina em ambiente hospitalar. "Por isso, é bom avisar à equipe de vacinação se você já teve uma reação alérgica muito forte, e ela tomará as providências."

Quem toma a vacina da gripe pode tomar corticoide?

Não há contraindicação para pessoas que tomam remédios com corticoide.

Quem toma a vacina da gripe pode tomar antibiótico?

Não há contraindicação para pessoas que tomam antibióticos.

Quem toma vacina da gripe pode beber álcool?

Não há contraindicação para pessoas que ingerem bebidas alcoólicas.

Por que não pode tomar a vacina da gripe gripado?

Não há essa contraindicação. A vacina da gripe está liberada.

Quem está no grupo prioritário do governo?

Segundo o Ministério da Saúde, o público-alvo é formado por gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.