Tentativa de invasão em telefone celular pessoal faz Moro cancelar linha

05/06/2019 | 18:25



O celular pessoal do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, sofreu uma tentativa de invasão. Moro cancelou a linha que usava desde quando ainda era o juiz da Operação Lava Jato em Curitiba e determinou a abertura de investigações.

Em nota, a assessoria do ministro informou que há possibilidade de clonagem do número que o ministro utilizava, e por isso a linha foi "abandonada". O ministro desconfiou de uma ligação recebida por ele e, logo em seguida, bloqueou a linha.

Até o momento, nem Moro e nem a sua assessoria identificaram invasões em suas contas nas redes sociais.

Veja a nota na íntegra:

"Informamos que ontem houve tentativa de invasão do telefone celular do Ministro da Justiça e Segurança Pública. Diante da possibilidade de clonagem do número, a referida linha foi abandonada. Investigação para apuração dos fatos já está em andamento."