Ator de '30 Rock' sofre acidente minutos após comprar carro de R$ 7 milhões

O ator Tracy Morgan, conhecido por sua participação na série de comédia 30 Rock, se envolveu em um acidente de trânsito na terça-feira, 4, em Nova York.

O comediante americano comprou uma Bugatti Veyron de 2012 avaliada em 2 milhões de dólares, mais de R$ 7,7 milhões na cotação atual. De acordo com o TMZ, 15 minutos após buscar o carro com o revendedor, ele foi atingido por outro veículo. Apesar de não ter sido séria, a colisão causou alguns arranhões no carro. O outro veículo, semelhante a uma caminhonete, é avaliado em 25 mil dólares (cerca de R$ 100 mil).

Pelo Twitter, Morgan tranquilizou os seguidores: "Obrigado pela preocupação, mas eu estou muito bem. Meu carro novo? É o que vamos ver. Amo vocês", escreveu.

Há exatos cinco anos, Tracy Morgan se envolveu em um acidente com vítimas fatais, quando o carro em que o ator estava foi atingido por um caminhão do Walmart. Ele sofreu uma lesão cerebral traumática e fraturou vários ossos. O comediante James McNair, à época com 62 anos, também estava no veículo e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.