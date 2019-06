Zagueiro Luan treina com bola e pode retornar ao Palmeiras no sábado

05/06/2019 | 18:11



O zagueiro Luan, do Palmeiras, realizou nesta quarta-feira um treino com bola e avançou no processo de recuperação para voltar a atuar pelo time. O jogador participou de uma atividade na Academia de Futebol separado do restante do elenco e pode ser opção para o técnico Luiz Felipe Scolari no próximo sábado, para a partida contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

O defensor não joga desde a partida contra o Botafogo, no último dia 25, quando deixou o campo lesionado. Luan sentiu um problema na virilha, mas como os exames não detectaram a necessidade de cirurgia, ele cumpriu o cronograma de treinos e agora já trabalha com bola, sob a supervisão do preparador físico do clube, Marco Aurélio Schiavo.

O possível retorno de Luan ameniza os problemas do Palmeiras para o setor defensivo. O zagueiro Gustavo Gómez já se apresentou para a seleção paraguaia para disputar a Copa América e por enquanto as opções para montar o time são Antônio Carlos e Edu Dracena. Juninho também faz parte do plantel, mas não tem sido escalado com regularidade na equipe.

Depois do jogo com o Athletico-PR, no sábado, o Palmeiras terá só mais um compromisso antes da parada do calendário para a realização da Copa América. Na quinta-feira, no Allianz Parque, o time recebe o Avaí, também pelo Campeonato Brasileiro.