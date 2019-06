Em vídeo, Rafinha afirma que vai jogar no Flamengo: 'Estou chegando no Mengão'

05/06/2019 | 17:52



Feliz com a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, obtida com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo teve mais uma boa notícia nesta quarta. Em um vídeo de um torcedor divulgado nas redes sociais, o lateral-direito Rafinha aparece gravando uma mensagem para alguns amigos dizendo que "iriam ficar felizes" no final de semana e que estava "chegando no Mengão".

"Tenho uma notícia boa para vocês. No final de semana, vocês vão ficar felizes. Estou chegando no Mengão", disse o jogador, que se despediu do Bayern de Munique no último dia 14, no vídeo com 11 segundos de duração.

Apesar da negociação bem encaminhada desde o mês passado, Rafinha ainda não havia confirmado se teria o Flamengo como novo clube na carreira profissional, que começou no Coritiba, em 2003 - depois jogou no Schalke 04, da Alemanha, e no Genoa, da Itália, antes de assinar com o Bayern de Munique em 2011. O atleta também recebeu propostas de outros times do futebol europeu e conversou com os próprios familiares antes de se decidir.

No lado do Flamengo, a contratação de Rafinha ainda não é oficialmente confirmada, uma vez que o lateral-direito de 33 anos ainda tem vínculo com o Bayern de Munique válido até o próximo dia 30. Em recente entrevista coletiva, porém, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, admitiu que as conversas estariam bem encaminhadas.

O Flamengo conta com quatro laterais-direitos no elenco: Pará, Rodinei, Klebinho e João Lucas. Os dois primeiros são constantemente criticados pela torcida, o terceiro não se firmou na equipe profissional e o outro ainda não estreou pelo clube rubro-negro.