Esposa de Junior Lima, Monica Benini revela que filho está doente e desabafa: Essa noite eu chorei de exaustão

05/06/2019 | 17:11



Desde que se tornou mãe, Monica Benini vem se mostrando uma leoa. E na noite da última terça-feira, dia 4, a estilista e esposa de Junior Lima fez um desabafo daqueles ao falar que seu filho, Otto, está doentinho.

Com uma foto do pequeno deitado, ela refletiu sobre o que é ser mãe na legenda:

Nada nesse mundo se compara à amor de mãe. NADA. Eu escutava isso antes de ter filho e nem era capaz de imaginar a verdade contida nessa frase. Amor de mãe move o mundo. O amor que sentimos por nossos filhos nos transforma em guerreiras, nos faz buscar forças onde sequer imaginávamos que existia. Pode ser que quietinha, na madrugada, aquela mãe que parece fortaleza chore de exaustão. Na verdade, quase sempre é assim. A gente veste nossa melhor armadura, engole o cansaço, o sono, a falta de paciência, a ansiedade por lembrar do tanto de coisas que têm pra fazer no dia seguinte enquanto, às quatro da manhã, sem sequer ter pregado o olho direito, fica ali, sentada ao lado da cama do filho, dando carinho, mais carinho, colo e fazendo inalação na criança que não para de tossir. Desejando que fosse possível trocar de corpo com aquele serzinho, pra que ele pudesse, imediatamente, parar de sentir tudo que está sentindo. Você aguentaria tudo isso e mais um milhão de coisas pra não precisar vê-lo sofrer.

E ela ainda continuou falando sobre a sua experiência e refletiu sobre outras mães que passam por situações ainda mais sérias:

Essa noite eu chorei de exaustão... o dia de hoje foi marcado por uma dor de cabeça assombrosa, por privação de sono e tensão. Mas eu tô escrevendo tudo isso pra dizer que, nessa madrugada, enquanto tentava juntar os caquinhos de mim, parei pra pensar e mentalizei profundamente o tanto de mãe que existe por aí com filhos com doenças sérias, correndo risco de vida... e fiquei imaginando o tamanho da fortaleza que essas mulheres devem ter precisado criar dentro de si. Verdadeiras rochas transbordantes de amor. Que a energia que eu mentalizei essa madrugada tenha tocado o coração de vocês. Pra vocês, TODO o meu amor e a minha admiração... Que papel f**a o de ser mãe!