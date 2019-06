Sheila Mello tem alta hospitalar após oito dias internada

05/06/2019 | 17:11



Sheila Mello comemorou sua alta hospitalar, na quarta-feira, dia 5, de uma maneira divertida: cantando Livre Estou, tema de Frozen, no Instagram Stories. Ela passou oito dias em um hospital em São Paulo, com uma infecção dermatológica, a erisipela.

No Instagram, ela agradeceu o apoio que vinha recebendo:

Quero agradecer o carinho, as mensagens, as orações, Deus na vida.

E ainda refletiu muito sobre tudo que aprendeu durante o período em que ficou de molho:

Essa jornada foi uma com muitos ensinamentos macro e micro. O micro eu vou levar em terapia, o macro é que temos que nos livrar de emoções negativas, perdoar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? E muito amor. Cada um vai ter um conceito sobre o que é o amor, pra mim o amor está muito perto da aceitação, aceitação da história/aceitação no sentido das pessoas que passaram na nossa vida. Às vezes a gente acha que a pessoa só te machucou, magoou, e a gente se transforma todo dia por isso. Pelos ensinamentos, experiências... Como aprender sem aprofundar?