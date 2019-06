05/06/2019 | 16:44



Nesta quarta-feira, 5, a Netflix divulgou o trailer do documentário Democracia em Vertigem, produção original brasileira que estreia globalmente em 19 de junho.

O documentário é dirigido por Petra Costa, responsável pelo filme Elena. A narrativa explora um período de crise da democracia no Brasil, que culminou na polarização do País. Relatos da cineasta misturam-se com momentos da história dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, além do atual governo de Jair Bolsonaro.

Assista ao trailer de Democracia em Vertigem: