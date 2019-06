Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com PMIs e rali em Wall Street

05/06/2019 | 16:29



As principais bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 5. A trajetória positiva foi sustentada por uma rodada de indicadores de atividade locais, que vieram acima do esperado. Além disso, os negócios nos mercados acionários europeus ainda contaram com a sustentação das bolsas americanas que dão continuidade ao rali da terça-feira, na esteira do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,38%, a 374,08 pontos.

A IHS Markit informou na manhã desta quarta-feira que o índice de gerentes de compras composto (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu de 51,5 em abril para 51,8 em maio, seu maior nível em três meses, superando as expectativas de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na Alemanha e no Reino Unido, os PMIs de serviços também registraram crescimento acima do esperado.

A exceção ao movimento de alta foi a bolsa de Milão. A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira a abertura de um Procedimento de Déficit Excessivo (EDP, na sigla em inglês) contra a Itália, um procedimento disciplinar devido ao alto endividamento público do país. O índice FTSE MIB, que já havia aberto o pregão em ligeira baixa, acelerou queda e recuou 0,36%, a 20.155,73 pontos.

Em Londres, teve destaque a valorização de 16,10% nas ações da empresa de crédito Provident Financial, após a retirada de uma oferta hostil para aquisição da companhia pela concorrente Non-Standard Finance.

O prazo da proposta expirou nesta madrugada e mais de 90% dos acionistas da Provident foram contra a venda da empresa. O índice britânico FTSE 100 avançou 0,08%, a 7.220,22 pontos.

Na bolsa de Paris, o índice CAC40 fechou em alta de 0,45%, a 5.292,00 pontos. A empresa de pagamentos eletrônicos Worldline subiu 7,20%, na esteira do anúncio do CEO Marc-Henri Desportes de que a companhia está avaliando o mercado atrás da próxima aquisição. Em dezembro do ano passado, a Worldline comprou a suíça SIX Payment Services por 2,3 bilhões de euros.

Também no ramo de pagamentos digitais, a alemã Wirecard teve alta de 2,51% na bolsa de Frankfurt. Mais cedo, a companhia divulgou que irá habilitar a loja de departamentos sueca NK a aceitar formas de pagamento móvel da China, dada a popularidade da marca entre turistas chineses. O índice alemão DAX avançou e fechou em alta de 0,08%, a 11.980,81 pontos.

Em Portugal, o índice PSI20, da Bolsa de Lisboa, subiu 0,20%, a 5.082,97 pontos. Já o índice espanhol Ibex35, da Bolsa de Madri, teve alta e fechou em 0,36%, a 9.150,50 pontos.