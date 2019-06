05/06/2019 | 16:11



Sempre que estão juntos, Sasha Meneghel e Bruno Montaleone mostram que estão vivendo um conto de fadas. No entanto, pelo fato de Sasha morar em Nova York, nos Estados Unidos, já que cursa a faculdade de moda por lá, nem sempre eles podem estar lado a lado.

Por isso, às vezes eles usam as redes sociais para se declararem um ao outro. Com uma foto postada no Instagram na última terça-feira, dia 4, por exemplo, Bruno mandou um recado para a amada.

Na legenda, ele escreveu You put the happy in my ness, que em português quer dizer Você é a alegria na minha felicidade.

Toda derretida, Sasha deixou um comentário para o namorado dizendo que o ama. Fofura, né?