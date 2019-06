Ex-BBB Hana Khalil pode ser processada após comentar polêmica envolvendo Neymar

05/06/2019 | 16:11



A acusação feita por uma mulher de que Neymar Jr. a teria estuprado está dando o que falar inclusive no meio das personalidades da mídia! Depois de os apresentadores do programa Fox Sports Radio terem batido boca ao vivo por causa disso e de Whindersson Nunes ter arrumado briga com um amigo do jogador por ter feito piada sobre o problema, chegou a vez da ex-BBB Hana Khalil causar ao falar sobre o assunto nos Stories:

- Mesmo que seja mentira, que a garota queira se aproveitar da grana do Neymar como vocês estão falando, até que a justiça prove ao contrário ele é estuprador. Vamos deixar a justiça resolver. E assim, quem não deve não teme, né Ney? Então eu acho que existe uma responsabilidade muito grande em cima disso.

Ela continuou sua declaração, e sobrou até mesmo para o humorista Carlinhos Maia:

- Quando é para boicotar Carlinhos Maia - porque vocês adoram uma treta de internet - tudo bem. Mas boicotar um imbecil homem que fala m***a, vocês não boicotam. O ônus é da mulher.

É claro que sua opinião não passou despercebida e na internet o que não faltaram na web foram ataques à ela:

Passou vergonha, chacota!

Nossa mano, você consegue ser mais chata a cada dia.

Irritada com os comentários, Hana botou a boca no trombone e pelo Twitter afirmou:

Eu não tenho medo de perder seguidores e ter hate, por que eu não sou ferramenta padrão de internet. Eu sou comunicadora e formadora de opinião. Eu estou aqui pra seguirem minhas ideias e concordarem ou discordarem, por isso boa sorte em tentar me ofender, é livre.

Pode se incomodar. Mas antes de correr seus dedinhos no tecladinho do seu Iphone X pra bater boca comigo e reproduzir discurso de conservador patriarca, sugiro dar um Google pra entender melhor sobre cultura de estupro porque não tem como eu explicar desde a era das cavernas.

E, pelo o que parece, não é somente com os usuários que ela terá que lidar daqui para a frente. Segundo o Jornal Extra, a assessoria de Neymar afirmou que o departamento jurídico já foi acionado e está analisando a situação. Será que vem processo por aí?