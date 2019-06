Água Santa acerta com trio campeão pelo Santo André

Anderson Fattori

Diário do Grande ABC



05/06/2019



Depois de acertar com o técnico Fernando Marchiori, o Água Santa annciou ontem três jogadores que também foram campeões da Série A-2 do Campeonato Paulista pelo Santo André. O goleiro Thomazella, o lateral-esquerdo Dênis Neves e o atacante Maikinho, que já estavam treinando no clube, assinaram, na tarde desta quarta-feira, contrato válido até o fim da Copa Paulista, com possibilidade de renovação para a temporada 2020.



O trio foi destaque e titulares absolutos do Ramalhão no Estadual. Eles chegam por indicação do técnico Fernando Marchiori. Outro ex-andreense que deve ser anunciado pelo Netuno nos próximos dias é o meia-atacante Carlos Alberto. Outros nomes que compuseram o elenco do Santo André também já treinam na equipe de Diadema e devem assinar o contrato em breve.



O Água Santa estreia na Copa Paulista dia 23, contra o EC São Bernardo, às 10h, no Estádio do Inamar.