05/06/2019 | 15:43



O Congresso Nacional iniciou a sessão conjunta de deputados e senadores para analisar 24 vetos presidenciais que trancam a pauta. A votação dos itens abre caminho para, na próxima semana, o projeto que abre um crédito extra de R$ 248 bilhões ser votado.

A reunião desta quarta-feira, 5, é a primeira sessão deliberativa do Congresso Nacional deste ano e a primeira presidida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que na abertura do evento pediu "paciência" aos parlamentares em compreensão à sua estreia.