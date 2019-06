Cine Drive-In será realizado em São Paulo

Miriam Gimenes



06/06/2019 | 07:45



Em comemoração ao Dia dos Namorados, no dia 12, o Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970), em São Paulo, sediará a quinta edição do Cine Drive-in, neste fim de semana, no estacionamento.

Com três sessões no sábado e também no domingo – 14h30, 17h30 e 20h30 –, o evento traz a oportunidade de assistir a um filme ao ar livre no banco do carro ou no charmoso lounge criado especialmente para a ocasião.

Entre os filmes que serão apresentados de forma gratuita – tem de resgatar cupom no aplicativo do shopping – estão O Guarda Costas (1992), Moulin Rouge – Amor em Vermelho (2001), entre outros. Mais informações em www.shoppingeldorado.com.br.