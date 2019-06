Obra de Soffredini estreia em São Paulo

Miriam Gimenes



06/06/2019 | 07:43



O dramaturgo Carlos Alberto Soffredini (1939-2001), que estreou a obra Vem Buscar-Me que Ainda Sou Teu há 40 anos, repassou sua paixão pelo teatro no DNA. Explica-se: é que até domingo, a sua filha Renata Soffredini dirigirá esta peça, desta vez no Itaú Cultural, de hoje a domingo, em São Paulo.

A montagem da peça é feita pelo Núcleo de Estética Teatral Popular – no ano em que Soffredini faria 80 anos –, a trilha sonora é ao vivo e a encenação retoma o melodrama e o circo-teatro, característicos do dramaturgo, considerado um dos expoentes do teatro moderno no País.

A trama e passa nos bastidores de uma companhia de teatro em uma pequena cidade do Brasil. A trupe é dirigida por Aleluia Simões/Mãezinha (Bete Dorgam), mulher que luta bravamente pelo sustento de seus artistas e da lona de circo que herdou dos seus pais.

Entre os problemas que precisa administrar está a paixão de seu filho, Campônio (Ian Soffredini), pela ambiciosa Amada Amanda (Yael Pecarovich), uma das integrantes do grupo. Até que um dia a história começa a mudar, quando Amada fica com inveja da rica Cancionina Song (Laura La Padula), que chega na cidade ao mesmo tempo em que o sedutor Lologigo (Clovys Torres) vai embora.

No domingo, às 15h, antes da última apresentação desta temporada, será realizada a palestra A Dramaturgia de Carlos Alberto Soffredini, com a doutora em letras pela Unicamp. A mediação é de Renata, que ainda faz um sorteio de livros com peças do autor para a plateia. As apresentações até sábado serão às 20h e, no domingo, 19h. Gratuito.