Luchelle Furtado



05/06/2019 | 15:18

Em menos de duas semanas será dado o pontapé inicial para a 46ª edição da Copa América, que volta ao Brasil após 30 anos. Para te colocar no clima do campeonato, o Rota de Férias selecionou alguns lugares para conhecer nos países participantes da Copa América deste ano. Vale destacar que, apesar de não ficarem na América, Japão e Catar farão parte do torneio como equipes convidadas.

Países participantes da Copa América