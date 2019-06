Para Paulo Skaf, economia brasileira está na UTI

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



06/06/2019 | 08:55



O presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), afirmou, durante evento com empresários do Grande ABC em Diadema, que a economia brasileira está na UTI. Ainda segundo Skaf, o atual governo também caminha para a mesma condição.



“Temos que trabalhar os macroproblemas. Devemos focar nas reformas (da Previdência e tributária) para a economia reagir. Quando o todo anda, a economia volta a andar”, declarou. Para Skaf, a aprovação da reforma da Previdência poderia “destravar a economia” no Brasil.



O emedebista participou de bate-papo com micro, médios e grandes empresários da região na sede do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Diadema e respondeu a perguntas sobre assuntos relacionados à política e a questões econômicas do País. “O governo tem falado apenas ‘fumaças’, mas está no caminho, tentando aprovas reformas. O que interessa ao País o que fala o filho do presidente (em referência a Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro)? O que interessa ao País o que pensa Olavo de Carvalho (guru intelectual e ideológico do governo Bolsonaro)? Nos interessa é a educação, a segurança e a saúde. O resto é ‘fumaça’.”



Durante a conversa com os empresários, Skaf foi questionado sobre o que faria de diferente caso tivesse vencido as eleições para o governo do Estado, no ano passado. Em sua terceira disputa ao Palácio dos Bandeirantes, o líder da Fiesp ficou em terceiro lugar, atrás de João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), que disputaram o segundo turno, com o tucano vencendo o pleito.



“O que eu faria se fosse o governador? Eu governaria”, disse, arrancando aplausos dos presentes. “Quando você é eleito para uma missão, você tem que cumprir. Agradeço os votos que tive, mas você tem que cumprir a missão. Quem não quiser isso, não se mete (em política)”, definiu.



Skaf ainda realizou defesa da atual classe política e até do Poder Judiciário do País. “Não dá para ter democracia sem política. É preciso que o respeito pela classe política retorne. O Congresso merece respeito, o STF (Supremo Tribunal Federal) merece respeito.”