Maria Beatriz Vaccari



05/06/2019 | 14:18

A Polícia Civil de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, vai combater o crime a bordo de um Chevrolet Camaro. O carro, que foi apreendido durante a operação Pólis, passou por uma série de modificações para atender às necessidades da equipe. Vale destacar que o veículo será usado apenas em situações específicas, e não no dia a dia.

Segundo um comunicado divulgado na página do Facebook da Polícia Civil de Passo Fundo, foi preciso solicitar uma autorização judicial e realizar tramites internos para permitir que o carro entrasse para a frota. Além disso, eles realizaram uma parceria com o Ministério Público para liberar a verba necessária para modificações.

O carro, que antes era amarelo, recebeu um envelopamento preto, além de grafismo e instalação de sirenes. Os serviços foram realizados a preço de custo pelas empresas BS Multimarcas e Allsign comunicação visual. Além disso, também há uma parceria com o posto de combustíveis Tonial, que irá fazer as trocas de óleos e filtros do Camaro quando for necessário.

A nota divulgada na rede social também diz que as manutenções e futuros serviços realizados no muscle car serão custeados com os valores confiscados do antigo dono do carro. Por conta disso estima-se que a Polícia Civil do estado não terá grandes gastos com o veículo – a única despesa será a gasolina.

Carros de polícia pelo mundo

Na galeria, confira outras viaturas utilizadas pelo mundo.

Foto: Divulgação/Facebook Polícia Civil de Passo Fundo Polícia gaúcha transforma Chevrolet Camaro em viatura Foto: Divulgação Nissan GT-R vira viatura no Japão Foto: Divulgação Nissan GT-R vira viatura no Japão Foto: Divulgação INI John Cooper Works Foto: Divulgação INI John Cooper Works Foto: Divulgação INI John Cooper Works Foto: Divulgação INI John Cooper Works Foto: Divulgação INI John Cooper Works Foto: Divulgação BMW F 750 GS Foto: Divulgação BMW F 750 GS Foto: Divulgação BMW F 750 GS Foto: Divulgação BMW X3 Foto: Divulgação BMW X3 Foto: Divulgação BMW X3 Foto: Divulgação BMW X3 Foto: Reprodução/http://milano.fanpage.it Ferrari 458 Spider - Itália Foto: Wikimedia/ Sahilr24 Ford Focus – África do Sul Foto: pedrosimoes7 via Visualhunt.com / CC BY Smart Fortwo - Portugal Foto: André Gustavo Stumpf via Visualhunt.com / CC BY Toyota Prius - Estados Unidos Foto: Wikimedia/Jatobb Chevrolet Blazer - Brasil Foto: Wikimedia/Rob Volkswagen New Beetle - Canadá Foto: Wikimedia/ Douglas Paul Perkins Toyota Crown – Japão Foto: Divulgação Ford Interceptor - Estados Unidos Foto: Divulgação Hummer H2 - Estados Unidos Foto: Wikimedia/ Dickelbers Hyundai Santa Fe – Finlândia Foto: Wikimedia/ Frank Vincentz Seat Altea - Espanha Foto: Wikimedia/ Dickelbers Hyundai i30 – Grécia Foto: sxc.hu Ford Mustang - Estados Unidos Foto: Wikimedia/Assolut Alfa Romeo 159 - Polônia Foto: Wikimedia/ Peter Fiskerstrand Volkswagen Passat - Nouega Foto: Wikimedia/Ypy31 Nissan Micra – Japão Foto: Divulgação ABT R8 GTR (versão modificada do Audi R8 5.2 FSI quattro Coupe) - Alemanha Foto: Divulgação Subaru Imprenza - França Foto: Divulgação Dodge Charger Interceptor - Estados Unidos Foto: Reprodução/Dubai Police Lamborghini Aventador - Dubai Foto: Reprodução Lotus Evora - Reino Unido Foto: Reprodução Lexus IS-F - Inglaterra Foto: Wikimedia/ Dickelbers Volkswagen Golf - Holanda Foto: Reprodução Porsche 911 Carrera - Áustria Foto: Reprodução Nissan GTR SkyLine - Japão Foto: Wikimedia/ ssa0089 Volvo XC70 – Suécia Foto: Wikimedia/ willem van bergen Chevrolet Silverado – México Foto: Divulgação Lamborghini Huracán LP 610-4 - Itália Foto: Reprodução Lotus Exige - Austrália Foto: Reprodução Renault Twizy - França