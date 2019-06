Eita! Caso Neymar faz apresentadores baterem boca ao vivo com direito a ameaça durante programa esportivo

05/06/2019 | 13:11



O clima esquentou durante o programa Fox Sports Rádio da última terça-feira, dia 4! Enquanto discutiam a acusação de estupro envolvendo Neymar, o apresentador Benjamin Back e o comentarista Flavio Gomes acabaram protagonizando um bate boca ao vivo.

Tudo começou quando o comandante da atração, Benjamin, não gostou de ouvir que, devido ao histórico do jogador, a acusação de estupro causaria uma surpresa menor do que outros atletas.

- O que o Flavinho quis dizer em reação ao Neymar é peso da mão das pessoas em relação a uma pessoa que tem histórico de confusão. Para as pessoas, alguém com histórico de confusão pode gerar outras confusões sem causar este tipo de surpresa. A surpresa é qualquer atleta do mundo cometer um delito desses, explicou Felippe Facincani.

Porém, a treta estava longe de acabar, já que Benjamin soltou:

- Eu acho engraçado você, às vezes, seu Flavio. Por exemplo, você acha o Maradona um exemplo maravilhoso, falou Benja.

- Exemplo de nada, Benja. Você não entende as coisas que eu falo. Eu acho ele um personagem interessantíssimo, retrucou Flavinho.

Em seguida, ambos começaram a trocar farpas e até mesmo nomes como Hitler e Albert Einstein foram citados. A essa altura, o clima já estava tão pesado que Flavio chegou a ameaçar deixar a atração.

- Dá vontade de ir embora do programa. Não é possível que você não entenda as coisas, disse. Benjamin, então rebateu:

- Não entendo mesmo. Só você entende. Eu não entendo. Porque tudo você politiza.