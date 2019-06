Ainda em estado grave, parentes de Agnaldo Timóteo estudam a possibilidade de transferi-lo para São Paulo ou Rio de Janeiro

05/06/2019 | 13:11



O estado de saúde de Agnaldo Timóteo teve melhoras, mas, mesmo assim, continua preocupante. O cantor está internado desde o dia 21 de maio e ultimamente estava sofrendo com confusão mental. Mesmo com os progressos no quadro clínico, a situação ainda é grave e seus familiares estudam novas alternativas para o tratamento, como a assessoria de imprensa do músico contou na manhã desta quarta-feira, dia 5.

A infecção de Agnaldo melhorou, após ter se agravado significativamente, o que também aconteceu com a confusão mental que ele estava apresentando. A desorientação ainda não desapareceu completamente, mas ele já é capaz de conversar e interagir melhor com as outras pessoas.

Entretanto, mesmo com essas notícias positivas, o cantor ainda não possui previsão de alta. Ele está internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, e seus familiares estão avaliando a possibilidade de transferi-lo de avião para São Paulo ou Rio de Janeiro. Os parentes de Agnaldo estão estudando qual seria a melhor forma e hora para fazer isso.