Após assumir namoro com ex-marido de Fernanda Gentil, Talita Younan filosofa: O amor é a chave para todas as portas trancadas

05/06/2019 | 13:11



Desde o término de seu casamento com Fernanda Gentil, Matheus Braga, ex-marido da jornalista e com quem tem um filho, Gabriel, de três anos de idade, ainda não havia assumido nenhum relacionamento amoroso. Até agora! Recentemente, o empresário apareceu em uma foto nas redes sociais ao lado de Talita Younan, o que fez levantar as suspeitas de que os dois estariam juntos.

A assessoria de imprensa da atriz, que ficou marcada por seu papel K1 em Malhação, confirmou o namoro da estrela com Braga. E logo depois da revelação, Talita postou uma reflexão sobre o amor em seu Instagram. Assim, mesmo sem mencionar o namorado, deu para perceber que ela vive uma fase bastante boa no amor:

Você sabe o que significa amar, sentir seu coração transbordar de amor e gratidão, atingindo a todos que o rodeiam? É uma deliciosa sensação de bem-estar e unidade com a vida. Todo temor e ódio, toda inveja e mesquinharia desaparecem quando existe amor, porque então não sobra lugar para as forças destrutivas e negativas. Quando seu coração estiver frio e você não sentir amor, não desanime, procure algo para amar. Pode ser algo bem pequeno, mas essa pequena faísca pode inflamar seu coração de amor. Uma pequena chave pode destrancar uma pesada porta. O amor é a chave para todas as portas trancadas. Aprenda a usá-la até que todas as portas tenham sido abertas. Comece bem aí onde você está. Abra seus olhos, abra seu coração, perceba uma necessidade e solucione-a.

Lembrando que Fernanda e Matheus ficaram juntos por 11 anos e tempos depois de anunciarem a separação, em abril de 2016, a jornalista assumiu seu romance com Priscila Montandon, sua atual esposa.