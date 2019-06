Chuva provoca cancelamento de toda programação de jogos do dia em Roland Garros

05/06/2019 | 12:41



A organização de Roland Garros anunciou que toda a programação de jogos que estava prevista para ser cumprida nesta quarta-feira no Grand Slam francês foi cancelada por causa da chuva constante em Paris. Para o dia estavam agendados dois confrontos da chave masculina de simples e outros dois da feminina da mais importante competição de tênis realizada em quadras de saibro, mas não houve condições para realização de nenhuma partida por causa das condições climáticas adversas na capital francesa.

Um dos duelos adiados nesta quarta envolve o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, que enfrentaria o alemão Alexander Zverev por uma vaga nas semifinais. O austríaco Dominic Thiem, quarto cabeça de chave e atual vice-campeão de Roland Garros, não pôde entrar em quadra para encarar o russo Karen Khachanov por causa do tempo ruim.

Estas duas partidas precisaram ser reprogramadas para esta quinta-feira, quando a organização espera que possam ocorrer estes duelos que definirão um dos confrontos das semifinais masculinas, previstas para serem disputadas na sexta. Na última terça-feira, o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer avançaram para medir forças em um dos duelos que valerão lugar na decisão, sendo que os seus respectivos jogos pelas quartas de final também precisaram ser paralisados por mais de uma hora em virtude da chuva.

Campeão de Wimbledon e do US Open no ano passado, assim como vencedor do Aberto da Austrália em 2019, Djokovic busca em Paris o seu quarto título consecutivo de Grand Slam, mas agora viu o tempo ruim o obrigar a encarar uma maratona de partidas a partir desta quinta-feira, dia em que esperava poder descansar antes das semifinais de sexta.

A romena Simona Halep, atual campeã de Roland Garros e terceira colocada do ranking mundial, também foi prejudicada pela chuva nesta quarta, pois teve adiado o seu jogo contra a norte-americana Amanda Anisimova, também válido pelas quartas de final. O mesmo valeu para a australiana Ashleigh Barty, oitava cabeça de chave do torneio feminino, que viu o seu duelo com a norte-americana Madison Keys ser remarcado para a quinta-feira.

Se a programação prévia prevista para todo o torneio for mantida, isso significaria dizer que Halep ou Barty teriam de fazer três jogos em três dias a partir desta quinta-feira em uma almejada campanha até a decisão, pois a final feminina está marcada para sábado e elas assim poderiam se enfrentar em uma eventual semifinal na sexta-feira.

Para esta quinta-feira, inclusive, está programada a definição da primeira finalista do torneio feminino de simples no duelo entre a britânica Johanna Konta e a checa Marketa Vondrousova, que avançaram às semifinais na última terça.

A temperatura em Paris caiu para menos de 15ºC e a previsão do tempo indicava chuva ao longo de todo o dia na capital francesa. Com isso, a organização se viu obrigada a cancelar toda a programação desta quarta. Vale lembrar que Roland Garros é o único dos quatro torneios de Grand Slam que não possui uma quadra com teto retrátil, sendo que é esperado que esta estrutura seja construída e fique pronta para ser utilizada pela primeira vez a partir da próxima edição da competição, em 2020.

FATO RARO - Essa é a apenas a segunda ocasião desde 2000 que uma programação inteira de um dia de partidas é cancelada em Roland Garros. Após isso ocorrer há 19 anos, na edição em que o brasileiro Gustavo Kuerten conquistou o segundo dos seus três títulos do Grand Slam francês, isso só voltou a acontecer na competição em 2016, antes de o fato ser repetido agora nesta reta final da edição de 2019 do torneio.