Carro elétrico de corrida da VW quebra recorde em Nürburgring

Leo Alves



05/06/2019 | 12:18

Carro elétrico de corrida da marca, o VW ID.R quebrou o recorde para modelos elétricos da pista de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. Ele completou uma volta em 6:05.336 minutos, tempo 40,564 segundos mais rápido que o recordista anterior. O piloto francês Romain Dumas foi o autor da façanha.

Recorde carro elétrico de corrida da VW

Movido por dois motores a eletricidade, o bólido de 680 cv alcançou a impressionante média de 206,96 km/h no circuito.

Entretanto, este não foi o primeiro recorde do VW ID.R. Em 24 de junho de 2018, Romain Dumas subiu a montanha do Pikes Peak International Hill Climb (EUA) em 7:57.148 minutos. Três semanas depois, ele alcançou um novo melhor tempo para carros elétricos de 43,86 segundos no Goodwood Festival of Speed, na Inglaterra.

A seguir, confira o vídeo com a volta completa do carro elétrico de corrida em Nürburgring Nordschleife.