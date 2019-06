Após separação com pai de sua filha, Khloé Kardashian revela que vai mudar de casa

05/06/2019 | 12:11



Khloé Kardashian está seguindo em frente! Depois do caso de traição do seu ex-namorado ter vindo a público, a socialite resolveu tomar uma decisão importante. Segundo a People, ela irá se mudar!

A personalidade descobriu que o o pai de sua filha True, o jogador de basquete Tristan Thompson, havia a traído com Jordyn Woods, uma grande amiga do clã Kardashian-Jenner. Após saber da notícia, Khloé ficou muito abalda e, de acordo com a publicação, decidiu voltar a viver em Los Angeles, cidade em que sua família mora.

O caso com Jordyn não foi a primeira vez em que rolaram boatos de que o jogador teria traído a Kardashian. Porém, dessa vez, quando tudo foi confirmado pela própria amante, a situação explodiu. Khloé chegou a conversar com sua melhor amiga, Malika Haqq, e abriu o jogo:

- Minhas energias estão focadas em True, ela é tudo o que importa para mim. Se isso começar a ser afetado por eu estar pensando: O que será que Tristan está fazendo? Onde ele está? eu estarei esgotada na p***a de dois segundos. Nada é tão valioso assim para mim.

Ela contou a notícia em seu Stories e, de acordo com o site, Khloé estava vivendo em uma casa alugada em outro estado enquanto sua mansão era reformada. Parece que tudo já está quase pronto para ela viver próxima de sua mãe e irmãs novamente. Segundo a publicação, uma fonte anônima teria dito os motivos da decisão da socialite:

- Com o nascimento de True e o término com o Trsitan, Khloé queria mudar as coisas. Ela está feliz que a casa dela ganhou uma repaginada.