Saque do FGTS para atingidos por enchentes no Grande ABC segue até semana que vem

05/06/2019 | 11:50



Os moradores do Grande ABC que foram atingidos pelas chuvas de 10 e 11 de março – as piores dos últimos anos, que deixou rastro de destruição e dez mortos – têm até a semana que vem para solicitar o saque das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) nas agências da Caixa. O acesso ao recurso (limitado ao valor de R$ 6.220 por conta) está liberado em todas as cidades da região para os moradores que foram cadastrados pelas Prefeituras. Munícipes de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires podem solicitar o resgate até o dia 12. Para os moradores de São Caetano e Rio Grande da Serra, o prazo é até dia 13 de junho.

Segundo balanço divulgado pela Caixa, até 31 de maio, foram liberados 2.553 saques no Grande ABC, totalizando R$ 6.450.368,91. A cidade com maior volume de contas sacadas foi São Caetano, onde 1.150 operações foram concretizadas. O trabalhador deverá apresentar os documentos necessários (originais e cópias) para solicitar a liberação do FGTS nas agências da CAIXA. A documentação será conferida e não havendo pendências, será informado o dia para efetivar o saque, que acontece em até 5 dias úteis após a solicitação.

A primeira cidade a liberar o benefício aos moradores atingidos, autorizado pelo governador João Doria (PSDB) em 14 de março, foi São Bernardo. Desde o dia 8 de abril, os moradores da cidade já podem realizar os saques. No município, 2.988 famílias foram atingidas pela enchente. Santo André conseguiu a liberação a partir de 9 de abril. A administração cadastrou 1.300 famílias.

Também no dia 9 foram liberados os pagamentos em São Caetano, que tem 1.500 famílias cadastradas pela Defesa Civil. No dia 15 de abril, foram disponibilizados os saques para Ribeirão Pires, que cadastrou 81 famílias, e para Rio Grande da Serra, que não informou quantas pessoas foram atingidas. Mauá foi a última cidade a concluir o processo e os moradores puderam entrar com os pedidos de saque apenas em 20 de maio.