Ludmilla dá detalhes sobre seu namoro com dançarina

05/06/2019 | 11:11



O clima é realmente de romance para Ludmilla! A cantora, que assumiu recentemente seu namoro com a dançarina Brunna Golçalves, marcou presença no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, que rolou nesta quarta-feira, dia 5, e resolveu acabar com a curiosidade de todo mundo ao falar sobre sua vida amorosa.

Após cantar seu hit Cheguei, a cantora foi questionada pela apresentadora se ela quis chegar chegando ao compartilhar uma foto ao lado na namorada nas redes sociais assumindo o namoro. Mas, para a surpresa de todos, essa não foi a intenção da cantora!

- Não sabia que ia causar tanto, revelou Ludmilla após fala sobre o romance com Bruna, que já está em seu sétimo mês de duração.

Recentemente o casal chamou a atenção durante o lançamento do mais novo DVD da cantora chamado Hello Mundo, que rolou em um cinema no Rio de Janeiro. Lud e Brunna chegaram juntas e esbanjaram estilo.