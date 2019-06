Ana Maria Braga revela que já usou aplicativo de namoro

05/06/2019 | 11:11



A vida amorosa de Ana Maria Braga não anda nada bem! A apresentadora revelou durante o programa Conversa com Bial que se sente só e não consegue arranjar alguém com quem se relacionar. A loira enxerga sua fama como problema de tudo isso e já chegou até mesmo a tentar usar aplicativos de namoro com o nome trocado.

- É uma solidão terrível. Você não pode nem usar aplicativo. Você não tem o direito de paquerar, de experimentar, fora de aplicativo mesmo. Não dá para sair.

Ana revelou que mesmo com os problemas causados pela exposição, ela não pretende desistir de encontrar o amor.

- Independentemente da idade, você tem que buscar uma companhia que, dizem alguns, você goste de conversar.

O rosto do Mais Você também lembrou das dificuldades que passou no início de sua carreira, antes de ser contratada pela Record. Ela havia acabado de ser demitida da Editora Abril e a emissora estava procurando alguém para ter um programa feminino na empresa.

- Eu media papel higiênico na época para saber quanto ia durar.

Após essa guinada na carreira, Ana Maria voltou à televisão e só seguiu no sucesso! Seu programa na Globo irá completar 20 anos em 2019 e ela está relançando seu livro, À espera dos filhos da luz. Parece que só a vida amorosa dela precisa melhorar para dar tudo certo, não é mesmo? Força, Ana!