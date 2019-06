Após suposta indireta para Pedro Scooby, mãe de Luana Piovani apaga post e diz: Interpretação maldosa

05/06/2019 | 11:11



Em meio à polêmica do relacionamento de Anitta e Pedro Scooby, parece que a família de Luana Piovani não está muito feliz. Após a apresentadora relatar o momento em que um de seus filhos descobriu sobre o novo romance do pai, foi a vez de Francis Piovani, mãe de Luana e ex-sogra do surfista, chamar a atenção na web.

Ela, que já havia comentando a polêmica, publicou uma imagem de um homem com o filho no colo e fez mistério sobre o significado.

Para bom entendedor..., disse na legenda.

Porém, muitas pessoas não entenderam a referência e ela então resolveu explicar que se tratava de um filme.

É a lei da vida, mostra um pai educando, o filho se rebelando e depois quando o pai está para morrer ele tenta impedir, aí e tarde! É um filme.

No entanto, a explicação não foi o suficiente para acalmar os ânimos dos internautas e ela decidiu fazer uma nova postagem, explicando na legenda o motivo de ter excluído a anterior.

Apaguei a imagem porque ela é oriunda de um filme que não consegui postar animado e ela estática deu margem à interpretação maldosa, venenosa mesmo, então posto essa que é o que quis dizer: um dia todos os filhos serão pais de seus pais, é a lei da vida! Sem indireta a nada e nem a ninguém! Se você não é bombeiro, não seja piromaníaco/a, escreveu.

Nos comentários, muita gente conseguiu entender a intenção da mãe de Luana Piovani e teve, até mesmo, uma interação do próprio Scooby na foto da ex-sogra. O surfista, que está de férias com Anitta na Indonésia, comentou com um coração.

Ele e Luana se relacionaram de 2013 até o início de 2019, quando anunciaram o término em março. Os dois têm três filhos: Bem, Liz e Dom.