05/06/2019 | 10:14



Após abrirem com viés de alta, com ajustes depois de uma sequência de sete quedas, os juros futuros retomaram o movimento de baixa na manhã desta quarta-feira, 5, acompanhando o dólar, em dia de exterior positivo e com cenário mais otimista no Brasil com relação ao andamento das reformas, em especial a da Previdência.

Às 9h46, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,35%, de 6,38%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 exibia 7,25%, de 7,30% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 marcava 7,79%, de 7,84% no ajuste de ontem.