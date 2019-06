Dia do Meio Ambiente: 5 hospedagens para viajar sem prejudicar o planeta

Redação



05/06/2019 | 10:18

Há 47 anos, na cidade de Estocolmo, na Suécia, a ONU instituiu o dia 5 junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. A data marca o início das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano, e tem como objetivo a conscientização de todas as esferas da população para os problemas ambientais. No turismo, isso não seria diferente. Atualmente, muita gente quer fazer passeios sustentáveis e saber como viajar sem prejudicar o planeta.

Como viajar sem prejudicar o planeta

Confira alguns locais perfeitos para fazer turismo sustentável:

Cristalino Lodge, Alta Floresta – Mato Grosso

Divulgação Placas alto voltaicas do Cristalino Lodge, no Mato Grosso

Projetado em harmonia com a natureza, o hotel está situado na floresta Amazônica, em uma área seis vezes maior que o Arquipélago de Fernando de Noronha (PE), A conservação da biodiversidade é a sua maior fonte de inspiração e motivação.

Suas ações incluem desde a captação de energia limpa, feita por meio de 60 placas alto voltaicas, que geram 2,3 MW por mês, a jardins de permacultura para o tratamento da água e uso de produtos da horta orgânica. Além disso, o hotel se destaca pelos trabalhos feitos pela Fundação Cristalino, que auxilia o desenvolvimento de pesquisa sobre a biodiversidade da Amazônia e já recebeu diversos prêmios por seus esforços na preservação ambiental.

Fazenda Capoava, Itu – São Paulo

Divulgação Projeto de Olho nos Bichos, da Fazenda Capoava, em Itu, interior de São Paulo

A Fazenda Capoava, em Itu, interior de São Paulo, concentra seus esforços na educação da nova geração. Por meio do projeto de educação ambiental “Olho nos Bichos”, o local permite que os pequenos entendam a importância da fauna e da flora.

O programa foca na conscientização das crianças por meio do contato direto com as espécies de animais silvestres que vivem na fazenda, além das que podem ser vistas em seu habitat natural. A interação com as espécies é possível por conta dos biólogos que trabalham na propriedade. Em alguns casos, é dá até para alimentá-los junto aos tratadores.

Regent Seven Seas Cruises

Divulgação Vista do cruzeiro

A luxuosa companhia marítima aboliu o uso de garrafas pet a bordo, o que eliminará aproximadamente dois milhões de garrafas de plástico anualmente em toda a frota da linha de cruzeiros. Depois da mudança, ela passou a oferecer aos hóspedes, de forma gratuita, águas Vero Water com e sem gás, todas de vidro.

Hotel Botanique & SPA, Triângulo das Serras – São Paulo

Rodeado pela Mata Atlântica e o verde da Mantiqueira, o hotel tem no seu próprio terreno cerca de 8 fontes de água mineral cuidadosamente preservadas, sendo quatro delas utilizadas para proporcionar aos hóspedes água pura e limpa da montanha.

Além disso, cerca de 350 caixas de hortas, sem uso de pesticidas ou elementos químicos, abrigam verduras, temperos, legumes, frutos e especiarias usadas pelo hotel. De quebra, o local tem seu próprio tratamento de água, permitindo o reuso e o uso consciente deste importante recurso.

Shangri-La Villingili Resort, Maldivas

Divulgação Crianças em atividade de coleta de frutas

O resort investe em diversas ações, contemplando toda a cadeia social e ambiental. Medalha de prata no World Responsible Business Awards 2015, o hotel apoia as comunidades agrícolas e pesqueiras locais, além de comprar seus produtos livres de químicos e pesticidas, reduzindo o impacto no meio ambiente.

O resort conta também com um projeto de preservação que visa o replantio de corais fragmentados no viveiro local. Todas essas ações podem ser conhecidas pelos hóspedes em diversas atividades sazonais.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.