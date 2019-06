Como bloquear ou desbloquear alguém no Facebook?

Bianca Bellucci



05/06/2019 | 10:18

Bloquear uma pessoa no Facebook é como fazer com que ela não exista na rede social. Isso porque você não poderá ver o perfil dela ou seus comentários. Na outra ponta, ela não conseguirá acessar sua conta ou conversar com você. E todas as interações anteriores serão ocultadas. Se é justamente isso que você quer, então o 33Giga ensina o passo a passo.

Vale ressaltar que, caso você se arrependa depois, é possível reverter a ação – mas não sem deixar pistas pelo caminho.

Como bloquear alguém no Facebook?

1. Abra o Facebook e vá até o perfil da pessoa que você quer bloquear.

2. Dê um toque em “Mais”, simbolizado pelas reticências. Em seguida, aperte “Bloquear”.

3. Confirme a ação clicando em “Bloquear” novamente. Pronto! A pessoa não aparecerá mais em seu Facebook e vice-versa.

Como desbloquear alguém do Facebook?

1. Acesse o Facebook em seu celular e clique nas três listras. Depois, aperte “Configurações e privacidade” e “Configurações”.

2. Dê um toque em “Bloqueados”.

3. Agora, selecione a pessoa que você quer voltar a ver no Facebook e confirme a ação clicando em “Desbloquear”.

4. É importante ressaltar que você precisará adicionar a pessoa novamente para tê-la em seu círculo de amigos. Assim, digite o nome dela na pesquisa e envie a solicitação de amizade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

E já que o assunto é Facebook, confira os quais são as páginas mais curtidas da rede social: