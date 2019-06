Belmond Copacabana Palace tem menu especial para o Dia dos Namorados

Redação



05/06/2019 | 08:18

O restaurante Pérgula, localizado à beira da piscina do Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, vai celebrar o Dia dos Namorados com um menu criado especialmente para a ocasião, que será servido somente no jantar de 12 de junho. A experiência romântica começa logo na chegada, já que os casais serão surpreendidos por uma decoração especial e recebidos com uma taça de espumante de boas-vindas.

Menu para o Dia dos Namorados

O menu de quatro tempos começa com uma focaccia de fermentação natural com tomates cereja, cebola e queijo grana padano. Em seguida, lagostins com aspargos na brasa, espuma de açafrão e nori.

Entre os pratos principais então a rosette, massa de beterraba recheada de queijo de cabra ao molho de ervas, e o cordeiro na parrilla com shitake e foie gras maçaricado.

Para fechar com chave de ouro o jantar romântico, o restaurante do Belmond Copacabana Palace oferece morango recheado com creme de morango e mousse de chocolate branco, servido com chocolate 70%.

Outros mimos do Belmond Copacabana Palace

Durante o mês de junho, os casais que optarem pelo pacote de Dia dos Namorados do hotel serão presenteados com uma exclusiva obra do artista peruano Fito Espinosa, que reúne exposições individuais realizadas no Peru e mundo afora há mais de 20 anos.

Fito também é responsável pelas mais novas artes que enfeitam as vitrines do hotel, expostas para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O pacote inclui ainda um espumante e duas massagens.

Serviço

Menu Dia dos Namorados:

Preço: R$ 270 + 10% por pessoa

Pacote Dia dos Namorados:

Valor da diária: a partir de R$ 1.395,00 + taxas

Reservas devem ser feitas com 72 horas de antecedência

Por dentro do hotel

