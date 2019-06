Estado anuncia programa Meu Emprego

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 08:40



O governo do Estado anunciou ontem o Programa Meu Emprego, plataforma on-line que integra todos os cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente. O site (www.meuemprego.sp.gov.br) também disponibiliza sistema para registro de cursos pelas prefeituras com objetivo de atender as demandas do mercado de trabalho por mão de obra qualificada. Até então, os paços tinham de pleitear pessoalmente as aulas que gostariam de oferecer em seus municípios.

Com o programa, o número de vagas de qualificação foi ampliado em 25% em todo o Estado – de 103 mil para 130 mil. O objetivo do programa é criar 1 milhão de empregos em quatro anos. A ação complementa iniciativa do governo de criar polos econômicos separados por setor, como anunciado anteriormente. A ideia é verificar a demanda em cada município e oferecer qualificação conforme a necessidade.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, que participou do anúncio no Palácio dos Bandeirantes, destacou a integração da Prefeitura à iniciativa. “O programa confirma o que a gente tem feito na cidade, que é cuidar da desburocratização, estimular o empreendedorismo, criar cada vez mais postos de trabalho para minimizar o grande problema que o País enfrenta hoje, que é a falta de emprego”, disse.

São Caetano afirmou que “vê com bons olhos a iniciativa e estuda a adesão ao programa”. A Prefeitura destacou que oferece 34 cursos pelo Fundo Social de Solidariedade e também a iniciativa do Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), site que liga os munícipes interessados às empresas que ofertam vagas de trabalho.

A Prefeitura de Diadema também informou que tem interesse de participar do referido programa e que, para isso, vai buscar mais informações sobre o que é necessário para a inscrição. Na cidade, são oferecidos sete cursos gratuitos de capacitação gratuitos pelo fundo social e 35 pela Fundação Florestan Fernandes. As demais prefeituras não se posicionaram.

NOVOTEC - O também governo anunciou ontem 900 vagas em cursos abertos na região por meio do Novotec. A iniciativa dá oportunidade aos alunos do ensino médio estadual cursarem também o técnico profissionalizante. As inscrições vão até o dia 16, por meio do site www.novotec.sp.gov.br. Há vagas até para youtuber.