Petroquímica holandesa desiste de assumir controle da Braskem no País

05/06/2019 | 08:04



Praticamente um ano após o anúncio do início das negociações entre a Odebrecht e a LyondellBasell para a venda do controle da Braskem, as tratativas foram encerradas sem acordo. O objetivo era que a Odebrecht, que atualmente detém 50,1% das ações com direito a voto da petroquímica, repassasse seu controle para a empresa holandesa.

A Braskem possui unidades em Santo André e Mauá, onde mantêm 4.000 funcionários diretos e indiretos. A estimativa era a de que o negócio girasse em torno de R$ 20 bilhões. No entanto, segundo especialistas, o fim das negociações estaria relacionado à insegurança jurídica em relação a situação financeira do grupo, devido à imagem manchada das empresas por envolvimento com propina na Operação Lava Jato.

Com a desistência da petroquímica holandesa de adquirir o controle da Braskem, suas ações despencaram 17,11% no Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira. Com isso, o custo de seus papéis, que na semana passada – após a aprovação do acordo de leniência (quando a empresa se responsabiliza por atos de infração cometidos e se compromete a auxiliar as autoridades nas investigações) –, ter ido a R$ 42, encerrou o pregão de ontem aos R$ 34,15. A perda do valor de mercado foi de R$ 4,4 bilhões, para R$ 27,3 bilhões, conforme a consultoria Economatica.

“O maior problema é a Odebrecht, que esteve envolvida na Operação Lava Jato e perdeu muito a credibilidade. Ela não traz segurança jurídica de qual será a situação dela nos próximos cinco anos, e isso acaba afetando as companhias que ela controla e as suas transações. Ainda mais considerando empresas europeias que estão regidas por legislações mais duras em relação à corrupção”, afirmou o advogado especialista em direito empresarial do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, Renato Falchet Guaracho.

Segundo o professor de contabilidade e finanças da Faculdade Fipecafi, Marcelo Cambria, “tudo mostra que foi um dos fatores preponderantes que interferiu nas negociações (a insegurança em relação à Odebrecht), porém, daqui a algum tempo, pode vir à tona algum outro motivo”. “O fato é que a imagem da empresa se desgastou muito.”

Para Cambria, a desvalorização das ações da Braskem aconteceu pela expectativa do mercado acerca do fechamento do acordo, até porque a Odebrecht cedeu parte de ações (cerca de R$ 12 bilhões em ativos) da petroquímica a cinco bancos como garantia para o pagamento de dívidas. “Com a incorporação do controle, se esperava que a Braskem tivesse ganho em eficiência. Essa queda é movimento comum no mercado e, neste caso, foi muito abrupto, mas nos próximos dias deve ser reajustado a patamar mais habitual.”

A LyondellBasell é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo, presente em mais de 100 países. Ontem, ela também se posicionou. “A combinação da LyondellBasell com a Braskem é convincente por conta dos pontos fortes complementares, portfólios de produtos e pegadas operacionais das empresas. No entanto, após uma análise cuidadosa, decidimos conjuntamente não prosseguir com a transação”, disse o CEO da LyondellBasell, Bob Patel.

Em nota, a Odebrecht afirmou que as negociações foram finalizadas em comum acordo. “A Odebrecht, como acionista controladora da Braskem, seguirá empenhada em identificar e perseguir alternativas que agreguem valor à sua participação na empresa, em linha com a estratégia de estabilização financeira do grupo.”A Petrobras, que mantém 47,03% do capital votante da Braskem, informou apenas que foi notificada sobre o encerramento nas tratativas.