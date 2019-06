Moradores cobram limpeza de ruas e recapeamento no Parque Selecta

Victor Augusto

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 08:52



Mato alto, asfalto danificado e entulho acumulado. Essas são as principais reclamações dos moradores do Parque Selecta, em São Bernardo.

Segundo a comunidade, o mato cresce sem controle e toma as calçadas do local há aproximadamente seis meses. Já o asfalto – considerado sem qualidade pelos moradores – é irregular e cheio de buracos por conta do tráfego constante de veículos pesados na Rua Maria Nicolino Bellucce Piatto.

Morador do bairro há 15 anos, o caldeireiro Antônio Carlos, 51 anos, relata já ter avistado cobras no local e que, nos períodos chuvosos, sapos coaxam a noite inteira. “Esse bairro está abandonado há tempos”, diz.

Floriano Rodrigues, 48, comerciante local, ressalta a “sensação de abandono” da comunidade. “A Prefeitura não vem até aqui para resolver a nossa situação.”

A Prefeitura não se pronunciou sobre o caso até o fechamento desta edição.