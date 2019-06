Criminosos roubam fiação e merenda de unidade de ensino

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 08:53



A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Zilda Gomes dos Reis Almeida, no bairro Bela Vista, em Diadema, foi alvo de ladrões na madrugada de segunda-feira. Os bandidos invadiram a unidade e roubaram merenda, fios de iluminação e até utensílios da cozinha. Ao menos uma turma do 1º ano do ensino fundamental não teve aula essa semana, porque a sala está sem luz. As merendas foram repostas provisoriamente com itens de outras unidades. “Não trabalhei ontem (segunda-feira) nem hoje (ontem) para ficar com ela”, destacou a cabeleireira Sandriane da Silva, 36 anos, em referência à filha Letícia, 6, estudante do local.

Além do furto, a escola convive com goteiras desde os temporais de 10 e 11 de março, que danificaram o telhado e tem obrigado os professores a dar aulas em áreas improvisadas. O Diário mostrou em 28 de maio que a administração tentou contratar empresa para realizar a reforma, mas a licitação foi considerada fracassada. “Na sala da minha filha tem mais balde para aparar as goteiras do que aluno”, reclamou a manicure Anne Zamendo, 31, mãe de Victória, 6.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que foi feito boletim de ocorrência e que a polícia esteve no local para realizar perícia. “A Secretaria de Educação solicitou reforço da GCM (Guarda Civil Municipal) nas rondas da região. Além disso, será encaminhado ofício à Polícia Militar, responsável pela segurança pública, solicitando reforço no patrulhamento. A sala que foi interditada por conta do furto da fiação já foi liberada e as aulas retomadas”, explicou o comunicado. Com relação aos problemas do telhado, foi realizado pregão na última segunda-feira e a licitação está em processo para homologar o vencedor.

HISTÓRICO

Em abril, dois equipamentos para realização de exames foram furtados do Quarteirão da Saúde. No mesmo mês, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Nogueira teve os cabos de energia roubados. Em maio, a UBS Piraporinha também foi alvo de criminosos. E, no Hospital Municipal, o quadro de GCMs e GCPs (Guarda Civil Patrimonial) foi reduzido.

No mesmo mês, o Diário denunciou a ausência de rádios comunicadores na GCM e que metade da frota estava encostada, aguardando manutenção. Além disso, a maior parte dos guardas estava com o porte de arma vencido e usando equipamentos de choque (tasers) vencidos desde 2015.