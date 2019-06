São Caetano anuncia construção de quatro escolas

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 08:49



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou, na manhã de ontem, a abertura de processo licitatório para a construção de quatro escolas ao custo de R$ 15 milhões. A expectativa é a de que sejam criadas 500 vagas na educação infantil – zero a 5 anos – com a abertura das unidades de ensino em 2021.

O projeto municipal prevê a reconstrução de dois equipamentos – cujos prédios foram condenados e serão demolidos – a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) José Corona, no bairro Olímpico, e a Emei Luiz José Giorgetti, no bairro Fundação. Já o espaço onde ficava a farmácia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), na Rua Tibagi, Santa Maria, terá a estrutura readequada para receber estudantes.

Integra a lista, ainda, a escola projetada para a Praça Luiz Olinto Tortorello, na Avenida Goiás – neste caso, a obra prevê reurbanização da área, no bairro Santo Antônio, com a preservação das árvores existentes. Anunciada pela administração no fim do ano passado, a unidade de ensino foi projetada pela empresa D2 Penna Arquitetura Ltda pelo custo de R$ 245 mil. A promessa é que a construção respeite os modelos de sustentabilidade do Programa Município VerdeAzul, do governo do Estado de São Paulo. O projeto inclui desde ventilação e iluminação natural, coleta seletiva, compostagem de resíduos orgânicos, acessibilidade universal e pavimentação permeável.

“Desde o dia em que tomamos posse, este é o mais importante para nossa gestão”, considerou o prefeito durante o evento, realizado no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação Dra. Zilda Arns). Isso porque, segundo ele, foi necessário alcançar “equilíbrio financeiro” para sanar deficit de vagas em creche e, agora, ampliar o número de escolas. “Para termos uma sociedade desenvolvida, precisamos valorizar a educação, uma vez que ela é vetor de transformação social.”

O município possui 40 escolas de educação infantil. São 24 Emeis e 16 Emis (Escolas Municipais Integradas).

REVISTA

Também ontem foi lançada revista com projetos e programas municipais. O informativo será distribuído a professores e alunos da rede. O primeiro exemplar foi entregue ao prefeito. “A revista é uma síntese de tudo o que temos feito e uma forma de comunicar à sociedade nossa gestão com transparência”, afirmou.