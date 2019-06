Secretários ressaltam vantagens da Linha-18 para o meio ambiente

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



05/06/2019 | 08:48



A manutenção do projeto original da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC à Capital por meio do monotrilho, é bem-vinda pelos secretários de meio ambiente e representantes da área nas cidades beneficiadas pelo sistema, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, os gestores destacam, além das vantagens em relação à poluição, já que o Metrô promete tirar automóveis de circulação e utiliza energia elétrica ao invés de combustíveis fósseis, o menor impacto ambiental em relação ao BRT (sigla em inglês para sistema de transporte rápido por ônibus), estudado pelo governo do Estado para substituir o transporte sobre trilhos.

Para o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fábio Picarelli, o Grande ABC, especialmente a cidade andreense, sempre primou pela questão ambiental. Ele pontua que a chegada do monotrilho será positiva para a qualidade do ar e para agregar na valorização das cidades. “Vai causar benefício gigantesco tanto em questão de mobilidade e praticidade quanto pela retirada de outros veículos de circulação. Só vem somar a todas as práticas que já estamos tomando nestes últimos anos. Mostrar o grande potencial do Grande ABC”, comenta.

Picarelli observa, ainda, a existência de 72% de área verde preservada em Santo André. “Se juntarmos toda área verde de Santo André, somos referência em termos de preservação ambiental. E o Metrô só beneficia ainda mais nossos projetos do ponto de vista ambiental”, finaliza.

Segundo o secretário do Meio Ambiente de São Bernardo, José Carlos Pagliuca, o mais interessante do transporte de massa é o uso de energia totalmente limpa, além das questões sociais relevantes do formato do monotrilho. “As características são incentivadoras, pois as pessoas deixam de utilizar outro tipo de veículo automotor para usar essa tecnologia e isso colabora diretamente nas mudanças climáticas necessárias, que são muito bem-vindas.”

Diretor da divisão de desenvolvimento ambiental do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, Rogério Alvarenga ressalta que todo modal que permita a utilização do transporte coletivo de maneira mais acirrada e frequente colabora com a diminuição do fluxo de veículos individuais nas ruas. “A energia elétrica é fundamental neste projeto. A Linha 10 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) é uma linha que pode melhorar, mas, atualmente, é muito boa e eficaz neste sentido. A Linha-18 traria melhorias nos horários de pico e também reduziria os veículos individuais, como carros, de circulação, o que traria impacto ecologicamente positivo.”

Rogério ainda comenta que todo o processo de construção do monotrilho se dará em trechos urbanos, evitando desmatamentos. “Não tenho preocupação em relação aos impactos deste projeto. As áreas já são urbanizadas, causando impactos menores na construção. Não é necessário desmatar nada por conta disso.”

O projeto executivo do monotrilho, licitado desde 2014, prevê que o sistema funcione por meio de energia elétrica, sendo não poluente e silencioso. Cada trem utilizado tem capacidade de retirar de circulação entre dez e 12 ônibus e 500 veículos. O BRT, por sua vez, apesar de ser sistema de média capacidade e ter potencial de diminuir o número de carros nas ruas, é um corredor que pode receber ônibus movidos a diesel, agravando a emissão de material particulado.