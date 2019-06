De virada, seleção feminina perde da Alemanha no tie break pela Liga das Nações

04/06/2019 | 21:44



Após acumular quatro vitórias e duas derrotas nos primeiros seis jogos de sua campanha na Liga das Nações de 2019, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu de virada nesta terça-feira para a Alemanha por 3 sets a 2 - parciais de 21/25, 31/29, 21/25, 25/20 e 15/13 -, em Lincoln, nos Estados Unidos, pela terceira semana de disputas do torneio. Com o resultado, o Brasil caiu da quinta para a sexta colocação.

O técnico José Roberto Guimarães escalou as titulares com: Macris, Paula Burgo, Gabi, Natália, Bia, Mara e a lidero Leia. E o Brasil esteve sempre na frente do placar no primeiro set. Logo abriu 10 a 6, chegou a 16 a 9 e fechou em 25 a 21. Natália foi o destaque com 6 pontos, assim como Paula. A ponteira Gabi, uma das melhores figuras da equipe na competição, fez apenas um, pois foi pouca acionada.

O segundo set parecia que seria tranquilo para o Brasil, quando o placar atingiu 5 a 1 a favor da equipe de Zé Roberto Guimarães, mas as alemãs reagiram, com grande atuação da oposta Lippmann, que impediu a escapada brasileira. Depois de ficar atrás no placar em 20 a 17, a Alemanha igualou a disputa e Lippmann mais uma vez foi o destaque ao liderar a equipe europeia até o final: 31 a 29.

O terceiro set foi muito semelhante com o segundo até a parte final. Desta vez, a Alemanha não teve força para buscar o placar e as brasileiras fecharam de novo por 25 a 21.

O quarto set foi equilibrado. O bloqueio brasileiro conseguiu segurar o ímpeto de Lippmann, mas aí quem apareceu foi Orthmann. Paula recebeu muitas bolas, mas não teve boa produção. A Alemanha fechou por 25 a 20 e levou a decisão para o tie break.

O Brasil começou bem e abriu 2 a 0. A Alemanha equilibrou igualou até 9 a 9. Um erro de Paula no contra-ataque deu vantagem para as europeias: 11 a 10. No fim do jogo, as alemãs tiraram o jogo de Lippmann e concentrou as jogadas em Orthmann, que não decepcionou. No último lance, Amanda sacou para fora. Vitória da Alemanha: 15 a 13. Lippmann foi a maior pontuadora, com 29 pontos. Paula anotou 21.

Depois de reencontrar a Alemanha, o Brasil terá pela frente a Coreia do Sul, às 18h30 (de Brasília), nesta quarta-feira, e os Estados Unidos, às 21h30 de quinta, em outros dois duelos em solo norte-americano nesta terceira semana da competição.

E o time nacional ainda vai encarar outras duas semanas da fase de classificação após estes jogos nos Estados Unidos. Entre os dias 11 e 13 de junho, em Tóquio, no Japão, a equipe enfrentará as donas da casa, a Tailândia e a Sérvia. Na sequência, entre os dias 18 e 20, em Ancara, na Turquia, será a vez de medir forças contra as turcas, a Itália e finalmente a Bélgica.

A fase final será realizada em Nanquim, na China, entre 3 e 7 de julho, e contará com a seleção chinesa, garantida como país-sede, e os cinco times mais bem classificados da fase de classificação.