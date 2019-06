Laudo médico em suposta vítima de Neymar aponta 'arranhaduras em glúteos'

04/06/2019 | 21:37



O laudo médico apresentado pela mulher de 26 anos que registrou Boletim de Ocorrência acusando Neymar por estupro e agressão descreve na suposta vítima do atacante "lesões tipo hematomas, arranhaduras em região topografia de glúteos em número de 5 alongadas, tipo digitais, estrias de coloração arroxeadas e ocre. Áreas com colocação esverdeada típica de absorção de hematomas em cerca de 5 cm2 bilaterais".

O laudo, particular, datado do último dia 21 de maio, tem seis páginas e é assinado pelo médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli, especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva. O documento tem sete fotografias anexadas, sendo duas tiradas em consultório com o consentimento da paciente e outras cinco que foram apresentadas por ela ao especialista.

Além das lesões na pele, o laudo aponta que a suposta vítima de estupro relata "estresse importante em 15 05 2019, após agressões físicas na região de glúteos, praticadas pelo parceiro, com perda de qualidade de sono, quadro de ansiedade importante. Tremor de extremidade. Chorosa".

O documento aponta que a paciente relata "emagrecimento e desânimo", "dor na região da bacia e dor em região de músculo glúteo maior". Por fim, o especialista sugere que a paciente "procure um médico psiquiatra para orientá-la quanto ao transtorno de ansiedade e depressão".

NOVO DEPOIMENTO - A suposta vítima de Neymar vai ter de prestar um segundo depoimento. O primeiro ela fez na sexta-feira passada, quando registrou Boletim de Ocorrência na 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Ela já foi intimada e deveria ter comparecido inicialmente na última segunda-feira e depois nesta terça. Mas não esteve na delegacia em nenhuma das duas ocasiões. O motivo da nova convocação não foi revelado.