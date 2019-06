Alaíde Damo demite secretário de Saúde em Mauá

Raphael Rocha

04/06/2019 | 21:17



A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), decidiu demitir Rogério Zutin da Secretaria de Saúde. Em seu lugar assume David Ramalho, atual secretário adjunto de Governo. A decisão foi comunicada à equipe na noite desta terça-feira (4) e deve ser publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (5).

Zutin estava como secretário de Saúde desde que Alaíde tomou posse definitiva como prefeita da cidade, em abril, após cassação de Atila Jacomussi (PSB). Em dois meses na gestão, porém, só colecionou polêmicas.

Entre os problemas atribuídos a Zutin estavam a extensa nomeação de aliados de vereadores sem critérios técnicos, indicação de parentes de amigos e falta de prestação de contas do setor a órgãos responsáveis. Servidores comentaram que Zutin era mais visto na Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) do que na Secretaria de Saúde.

David Ramalho se tornou homem de confiança de Alaíde. Filiado ao PSB – inclusive com bom trânsito junto à direção estadual -, David chegou ao Paço no começo do governo Atila. Quando o socialista foi preso pela primeira vez, em maio, no âmbito da Operação Prato Feito, David se aproximou do grupo da família Damo. Desde então, se tornou umas das principais figuras políticas da ala.

O secretário adjunto permanecerá o médico Tchello Pierro, hematologista.

O Diário não localizou Zutin para comentar o assunto.



Confira a nota da administração Alaíde Damo sobre o caso.



"A Prefeitura de Mauá informa mudança na gestão da Secretaria de Saúde a partir desta quarta-feira (5/6). David Ramalho assume o comando da Pasta. Pós-graduado em Políticas Públicas pela PUC, David acumula 18 anos de experiência no setor público. Ele é nascido em Mauá, cidade que reside até hoje, tem 36 anos, é casado e pai de dois filhos.

O médico hematologista Tchello Pierro passa a integrar os quadros da Secretaria como secretário-adjunto. O profissional tem MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente cursa Mestrado na área. Também é docente no curso de Medicina da Universidade Nove de Julho. Tchello tem 38 anos, é morador de Mauá, casado e pai de um filho."