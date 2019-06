04/06/2019 | 20:29



O Senado marcou para quinta-feira (6), às 8 horas, a votação do projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento no País, retomando o conteúdo da medida provisória sobre o mesmo tema que perdeu a validade. O horário da sessão de votação é atípico, mas foi agendado após acordo de senadores para votar o texto ainda nesta semana. Às 10 horas do mesmo dia, o Senado deve realizar uma sessão solene para comemorar o Dia do Meio Ambiente.