Ariel Cabral confia no Cruzeiro contra o Fluminense: 'Somos os atuais bicampeões'

04/06/2019 | 19:48



O empate diante do São Paulo, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro, animou o volante Ariel Cabral, do Cruzeiro, para o jogo decisivo diante do Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. "Somos os atuais bicampeões da Copa do Brasil e no mata-mata costumamos nos dar bem. Vamos fazer um bom jogo e procurar ter calma na hora de finalizar", disse.

Após empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o time mineiro vai precisar de uma vitória simples para passar de fase. "São dois jogos e no primeiro conseguimos um empate, que foi importante. Agora, com nossa torcida, vamos atacar mais. Isso influencia. O Fluminense é complicado, sabe jogar. Mas temos de fazer nosso papel, ter muito empenho e, com muito trabalho, demonstrar nosso futebol. Vai ser um jogo bom para nós", disse o argentino.

Os 40 mil ingressos vendidos antecipadamente dão uma motivação a mais para Ariel Cabral, que prevê um Cruzeiro com grande disposição para alcançar a classificação. "Sabemos que o torcedor nos acompanha sempre. Ele pode ir que vamos dar tudo dentro de campo, vamos no entregar, trabalhar para a gente passar para as quartas. A gente sabe que melhorou no último jogo e que podemos fazer um jogo ainda melhor para atacar e fazer o gol".

Ariel Cabral garantiu estar em plena forma física e que o ritmo ideal vai ser atingido com a sequência de jogos. "Fisicamente estou bem. E ritmo é jogando. Então, venho trabalhando para retribuir a confiança, mostrar ao Mano que ele pode sempre contar comigo, quero fazer minha parte", comentou.

Com uma sequência de seis jogos sem vitória, o Cruzeiro fez a segunda melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, atrás apenas do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o time do técnico Mano Menezes é apenas o 15.º colocado com sete pontos, em sete jogos - são duas vitórias, um empate e quatro derrotas.